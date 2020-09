Arbeidsongevallen: provincie maakt weer slechte beurt

De voorbije maand waren er zelfs drie dodelijke incidenten. West-Vlaanderen was vorig jaar trieste koploper in het aantal fatale arbeidsongevallen. Ook voor dit jaar ziet dat er niet veel beter uit. Sinds begin dit jaar waren er al negen dodelijke arbeidsongevallen, waarvan vijf in de bouw.

Vorig weekend stierf een man van 61 in bouwbedrijf Cantillana in Harelbeke. Hij was een machine aan het herstellen toen die plots weer begon te werken. De man raakte geplet en stierf. Vanmorgen bracht een parketmagistraat een plaatsbezoek . Vraag is of collega's de machine nietsvermoedend hebben aangezet.

Onvoorzichtiger door corona-achterstand?

Half augustus kwam er ook een vrachtwagenbestuurder om het leven op de site van de vroegere suikerfabriek in Veurne. Twee dagen later stierf dan nog eens een arbeider bij Unilin in Desselgem. West-Vlaanderen maakt alweer geen goeie beurt. Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat: "We zijn verbaasd dat er nu plots zo'n opflakkering is. Daar hebben geen verklaring voor. We kunnen alleen maar denken dat er misschien soms sneller wordt gewerkt om achterstand op te halen die ontstaan is door corona. Misschien dat men iets onvoorzichtiger is".

