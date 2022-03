Bij opgravingen in het centrum van Ieper hebben archeologen een zogenaamde klotendolk gevonden, ook wel een nierdolk genoemd.

De kleine, smalle dolk werd in de middeleeuwen gebruikt om de tegenstander in de nieren te steken. Maar het heft heeft twee bollen en lijkt daardoor op het mannelijk geslachtsdeel. Vandaar dus de naam klotendolk. Er zijn rioleringswerken aan de kathedraal in Ieper, eerder zijn er ook al resten gevonden van de oude haven.