Archeologen leggen zeedijk uit Romeinse tijd bloot in Raversijde

In Raversijde bij Oostende graven archeologen een oude dijk op. Dat past in een onderzoek over hoe het kustlandschap van Westende tot Oostende de laatste vijfduizend jaar evolueerde. Eerder hebben ze ook in Westende al een doorsnede gemaakt van een oude dijk.

De archeologen zijn verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ze hebben de voorbije dagen al een doorsnede gemaakt door een oude dijk van zeshonderd meter lang in Westende. "Dat is één van de weinige oude dijkstructuren in onze polders die nog goed bewaard zijn," zegt Soetkin Vervust. In historische documenten staat die vermeld als 'Boonlanddijk'.

Romeinse tijd

Dez week is dan begonnen met het opgraven van de dijk in Raversijde, en daarvan vermoeden ze dat die uit de Romeinse tijd stamt. Daar is eerder al gegraven, maar toen waren de technieken nog niet zo verfijnd. Er daar wel stukken scherf gevonden van Romeins aardewerk, wat moet aangeven dat er tweeduizend jaar geleden al een dijk lag. "We zien aan de bodem dat hier in die tijd een strijd gevoerd is met de zee," licht Vervust toe. "We moeten de oude dijken waarschijnlijk zien in de context van serieuze zeedoorbraken", zegt de archeologe.

Het archeologisch onderzoek nu moet trouwens bijdragen aan de toekomst, zegt Soetkin Vervust. "Als we weten hoe onze kust door de tijd geëvolueerd is kunnen we met het oog op de toekomst duurzame kustbeschermingsmaatregelen nemen."