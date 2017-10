Archeologen zoeken donaties voor opgravingen in Wijtschate

In Wijtschate bij Heuvelland is het project "Höge 80" voorgesteld.

Doel is om met crowdfunding een archeologische opgraving te financieren. Onder de grond ligt een uniek Duits bolwerk uit de Eerste Wereldoorlog, met onder meer loopgraven en een massagraf. Die willen archeologen in het voorjaar blootleggen.

Wijtschate had een sleutelpositie binnen de loopgravenlinies die de Duitse legers er tijdens de Eerste Wereldoorlog aanlegden. Het bleek een oninneembaar bolwerk. Pas op 7 juni 1917 viel de vesting in handen van de geallieerden.

"De Beierse troepen die Wijtschate bezetten, bouwden het dorp om tot een indrukwekkende vesting gelegen op de hoogtes uitkijkend over de stad Ieper’ zegt Robin Shäfer, Duits historicus en één van de teamleiders. "Het unieke aan het fort was de combinatie van natuurlijke elementen en ruïnes van hoevegebouwen met loopgraven en tunnels". De vorsers verwachten er onder meer een massagraf met dertig soldaten bloot te leggen. Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn er al interessante vondsten opgedoken.

Minutieus werk

Crowdfunding bleek de enige manier om het volledige verhaal van deze site te ontdekken.’ zegt Simon Verdegem, leidinggevend archeoloog van dit team. Voor de opgraving is 250.000 euro nodig, waarvan 140.000 via crowdfunding. Die actie is nu gestart en loopt twee maanden. Wie wil participeren moet minimum tien euro doneren. Afhankelijk van het bedrag zal wie intekent onder meer kunnen genieten van gidsbeurten of mee mogen helpen graven.

Info is te vinden op www.hill80.com

De opgraving zal worden uitgevoerd naar de hoogste wetenschappelijke standaarden, elk detail zal minutieus worden gedocumenteerd en alle artefacten zullen worden gerecupereerd.