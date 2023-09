Archeologen zoeken naar sporen van eiland Testerep

Archeologen van de VUB gaan in Middelkerke op zoek naar sporen van het eiland Testerep. Ze hopen om meer te weten te komen over het eiland dat wellicht rond de vijfde eeuw ontstond en voor onze kust lag, tussen Westende en Oostende.

Edgar Schokaert is één van de twintig vrijwilligers die in Westende met een metaaldetector sporen zoekt van het middeleeuwse eiland Testerep. Tussen Westende en Oostende. Edgar Schokaert: " Dat is onze passie, metaaldetectie. Ik heb mijn eerste detector in 2002 gekocht. Het is 20 jaar dat we dat doen. Geschiedenis is boeiend.”

De onderzoekers zullen alles samen een gebied van 100 hectare onder de loep nemen. Er wordt ook aardewerk dat op het veld ligt verzameld en er worden scans genomen van de ondergrond. Veel bruikbaars hebben ze nog niet gevonden. Soetkin Vervust, archeoloog VUB: " De hoofdmoot van wat we vinden is WOI-materiaal: kogelhulzen, schrapnels. Bij echt ouder materiaal is één van de interessantste zaken die al is bovengekomen een gesp.”

(lees verder onder de kaart)

Ze hopen op meer en ouder materiaal dat hen meer leert over het eiland. Wanneer is Testerep ontstaan, hoe groot was het, vanaf wanneer woonden hier mensen en wanneer is het verdwenen? Ze willen tot vijfduizend jaar terug gaan en zo lessen trekken voor de toekomst.

(lees verder onder de foto)

“Dat is een heel dynamische zone geweest langs de kustlijn, als je dat vergelijkt met vandaag. Hoe strak die is en hoe star we die gemaakt hebben. Ik denk dat het historisch verhaal een interessante spiegel kan bieden naar de toekomst in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Hoe we terug meer mee moeten evolueren met het landschap zoals bewoners dat hier altijd gedaan hebben. We zijn veel duinen kwijtgeraakt door zandwinning, landbouw en aangelegde dijken. Het opnieuw toelaten van duinvorming voor de dijk zou al een hele grote plus zijn voor de kustbescherming.”

Het veldwerk in Westende loopt nog tot eind dit jaar. Het hele onderzoek moet klaar zijn in 2025.