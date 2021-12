Archeologische expo neemt je mee naar Brugge anno 1000

In het Gruuthusemuseum neemt de nieuwe archeologische tentoonstelling de bezoeker mee naar Brugge in het jaar 1000. Een cruciale, maar vaak onderbelichte periode voor de stad. Speciaal voor de expo komt een uniek topstuk terug van Denemarken naar Brugge: de zegelstempel van de Vlaamse graaf Boudewijn IV (regeerperiode 988-1035).

Hij regeerde vanuit Brugge over heel Vlaanderen en hielp mee om de stad groot te maken. De zegelstempel werd gebruikt om documenten te authenticeren. Het is een uniek stuk want doorgaans werd zo'n stuk vernietigd nadat de graaf overleed. Het werd in Denemarken gevonden in een aardappelveld in 1906. (Lees verder onder de foto)

De tentoonstelling belicht ook archeologische sites van binnen Brugge maar ook het Brugse Ommeland. De expo brengt dus letterlijk verhalen uit de ondergrond uit een periode waar we maar weinig over weten en is te zien in het Gruuthusemuseum vanaf morgen tot oktober 2023.