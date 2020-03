Archeologische topvondst bij werken op Sint-Jansplein

Burgemeester Dirk De fauw is opgetogen met de archeologisch waardevolle vondst: "Met deze mooie vondsten geeft Brugge weer een stukje van haar rijke geschiedenis prijs. Zeer recent stootten we nog op de fundamenten van de oude Katelijnepoort, nu kunnen deze gevonden bouwornamenten na grondig onderzoek ons nog meer vertellen hoe Brugge er vroeger uitzag."

Eerder al archeologische vondsten

Ook in 1990 kwamen tijdens de herbestratings- en rioleringswerken op het Sint-Jansplein archeologische resten aan het licht. Op nauwelijk 50 cm onder het straatoppervlak vond de toenmalige archeologische stadsdienst van Brugge resten van muren in veldsteen. Deze muren bestonden uit los op elkaar gestapelde veldstenen en behoorden vermoedelijk toe aan de 13de-eeuwse Romaanse kerk. Archeoloog Frederik Roelens: “In de loop van de twaalfde of dertiende eeuw werd de Sint-Janskerk gebouwd. De kerktoren stortte in het begin van de 17de eeuw in mekaar, waarna de kleinere Sint-Janskapel/kerk werd opgetrokken op dezelfde locatie. Uiteindelijk werd de kerk in 1786 definitief afgebroken en in de plaats kwam het Sint-Jansplein. De datering van de resten is voorlopig nog onduidelijk, maar volgt alvast dezelfde oriëntatie als de vondsten uit 1990. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.”

Sint-Janskerk

De Sint-Janskerk werd in de dertiende eeuw gebouwd op grond van de Kannunikse en vormde het centrum van de Sint Janssestendeel stadswijk. In de 15de eeuw werd de kerk verbouwd tot een laatgotische kerk. De kerk was een drukbezochte bedevaartsplaats en werd eerst gebruikt als gebedshuis door de Engelse natie, vervolgens van 1574 en 1596 door de jezuïeten en van 1578 tot 1584 als protestante tempel (onder de protestante republiek). In 1611 stortte de toren van de oorspronkelijke kerk in, waarna een nieuwe, kleinere kapel werd gebouwd op dezelfde locatie. Omwille van het steeds dalende gebruik van de kapel werd deze op haar beurt in 1786 volledig afgebroken. In de plaats kwam het Sint-Jansplein.