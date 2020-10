Architecturale pareltjes te bekijken in Budafabriek

In de Budafabriek in Kortrijk kan je vanaf morgen tal van architecturale ontwerpen gaan bekijken.

20 jaar geleden trok Vlaanderen resoluut de kaart van kwaliteitsvolle architectuur en ambitieuze publieke opdrachten. Met de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester toen kregen opdrachtgevers een transparante werkwijze om ontwerpteams aan te stellen en konden ze rekenen op een internationaal bereik. (Lees verder onder de foto)

Leiedal bracht de reizende tentoonstelling naar de Budafabriek. Die is tot 20 november te bewonderen. De expo "Open Oproep" zit mee vervat in het programma van "WONDER, Kortrijk Creativity Festival".