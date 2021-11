Ardooienaar blijft in cel na aanval met mes en baseballknuppel

De verdachte ging de vader van zijn ex-vriendin in Torhout te lijf met een keukenmes en een honkbalknuppel. De feiten speelden zich in de nacht van vrijdag op zaterdag af in de Klaproosstraat in Torhout. Een 28-jarige man uit Ardooie drong de woning van een 52-jarige man binnen. Het slachtoffer werd niet enkel geslagen met een honkbalknuppel, maar werd ook aangevallen met een keukenmes. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Na verhoor werd de verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. Over de precieze aanleiding tot de feiten werd door het parket niet gecommuniceerd. Ondertussen bleek wel dat de verdachte enkele jaren geleden een relatie had met een dochter van het slachtoffer. Het is echter niet duidelijk waarom hij de vijftiger nu plots naar het leven stond.

