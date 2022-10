Armoede-organisaties merken stijgende armoede, pastaproducent uit Roeselare schenkt 10 ton pasta

Resto du Coeur werkt voor onze provincie vanuit Oostende. Ze willen de armoede aanpakken met voedselhulp, hulp bij opleiding en huisvesting en gezondheidszorg. En ze hebben er ook een sociaal restaurant. Wie het niet breed heeft kan er ook terecht voor voedselpakketten en kledij. Daar zijn nu veel ouders met kinderen bij, en mensen met pensioen. En het worden er steeds meer, weer Pierre De Coninck van de vzw Lichtbaken Oostende. "We hebben in 2021 een stijging gekend van ongeveer 50 procent, en nu zitten we al aan hetzelfde resultaat als het resultaat van vorig jaar. ’t Is nooit zo erg geweest."

Over het hele land deelde Resto du Coeur bijna 690.000 maaltijden uit in het eerste semester. Dat is meer dan in een normaal jaar, wat normaal neerkomt op 670.000 maaltijden. In 2021 was dat al dubbel zoveel en het lijkt er op dat dat aantal dit jaar nog zal stijgen. Sommige sociale restaurants hebben een derde meer bezoekers.

Sombere vooruitzichten

Ook in Oostende merken ze steeds meer mensen in moeilijkheden. Daar komt nog bij dat voedselpakketten samenstellen steeds moeilijker wordt. Nu zijn er bepaalde grootwarenhuizen waar we niet meer moeten langsgaan," weet De Coninck. "Dat het de moeite niet is van het op te halen. Warenhuizen kopen beperkter aan. En veel winkels houden producten nu tot aan de einddatum in de rekken, waar ze dat vroeger kort daarvoor al wegschonken aan hulporganisaties.

Daarom zijn giften nog meer welkom dan anders. Soubry uit Roeselare -bekend van zijn pastaproducten- schenkt daarom tien ton pasta. "Voor ons betekent dit een klein beetje bijdragen aan de maatschappij," zegt Michel Soubry. "Als bedrijf hebben we een sociale functie. En daarom geven wij wat comfort, wat plezier aan de mensen om deze moeilijke tijden door te komen."