Arne Quinze maakt grootste lichtinstallatie ooit in de Saoedische woestijn

Conceptueel Kortrijkse kunstenaar Arne Quinze werkt momenteel met een team aan de grootste gebouwde lichtsculptuur ooit in de woestijn van Riyad. Het kunstwerk, 'Oasis', is gemaakt voor het prestigieuze lichtfestival 'Noor Riyadh'.

'Oasis' belichaamt Arne Quinzes ideologie van een oase in de woestijn: "een levendige plek in de dorre woestijn waar leven opkomt en een plek waar de kunstenaar je onderdompelt in de ongebreidelde schoonheid en diversiteit van de natuur", aldus een mededeling vrijdag.

Op 3 november start het lichtfestival in Riyad en zal 'Oasis' officieel oplichten. In afwachting kunnen geïnteresseerden de bouw van de sculptuur volgen op Arne Quinzes Instagram.

Arne Quinze is van Kortrijk en is in onze provincie vooral bekend door zijn opzichtige en felgekleurde ‘Rock Strangers’ op de dijk van Oostende.