Arno 70: “Karl Marx nog in Oostende gewoond”

Muzikant en Oostendenaar Arno Hintjens is 70 jaar. Gisteravond speelde hij al in een uitverkocht Casino Kursaal en vanavond is er een extra concert.

Schrijver Claude Blondeel draagt zijn nieuwste boek over Oostende op aan Arno die al jaren als informeel ambassadeur van Oostende dweept met de rijke geschiedenis van zijn geboortestad.

Arno over 'zijn' Oostende

In een interview met Focus-WTV vertelt hij over wat Oostende betekent voor hem en getuigt hij over de jaren 60 en 70 in de badstad. Hij heeft het over de kunstkroeg Chèvre folle, over nostalgie, zijn nieuwste single Bonsoir Ostende, over Ensor, Spilliaert Magritte en over waarom hij graag op het strand wandelt.

'Karl Marx woonde een tijdje in Oostende'

Bekijk hieronder het volledig interview met Arno Hintjens dat begint met zijn overtuiging dat Karl Marx in Oostende heeft gewoond. In het boek van Claude Blondeel 'Oostende & Compagnie' staat een ietwat preciezere uitleg over Karl Marx en Oostende.