Arno is ambassadeur van Record Store Day in België, de jaarlijkse hoogmis voor muziekliefhebbers, die voornamelijk gevierd wordt in onafhankelijke platenwinkels.

Dit jaar vindt Record Store Day plaats op 12 juni. Dat meldt de Belgian Entertainment Association Music (BEA Music), een branchevereniging van de entertainmentindustrie die muziekdistributeurs en muziekproducenten vertegenwoordigt.

Op 12 juni brengt Arno daarom een single uit. Het gaat om een beperkte oplage van 1.500 stuks. De eerste klanten die op Record Store Day een aankoop doen in een deelnemende platenzaak, krijgen de single gratis mee naar huis. Het is een 7-inch vinyplaatje met een remix van het nummer "Woop That Thing" door Technotronic en "Do The Kangeroo", een dubnummer dat Arno maakte met Jean-Marie Aerts, als gelegenheidsduo La La.