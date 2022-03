Arno annuleert concert 15 maart in AB

Zanger Arno Hintjens heeft zijn concert van aanstaande dinsdag in de AB geannuleerd, mogelijk om gezondheidsredenen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Afgelopen zondag nog kreeg de Oostendenaar een Lifetime Achievement Award op het filmfestival in Oostende.

Dinsdag 15 maart zou de Oostendse zanger voor de voorlopig laatste keer optreden in een uitverkochte Ancienne Belgique, maar nu moet Arno verstek laten gaan, volgens de krant. Mogelijk hebben zijn gezondheidsproblemen daar iets mee te maken, al is de oorzaak voorlopig niet duidelijk. De Oostendse zanger strijdt sinds november 2019 tegen pancreaskanker.

Lifetime achievement award

Afgelopen zondag werd Arno nog gehuldigd met een lifetime achievement award op het filmfestival van Oostende. De zanger was de master van de allereerste editie van het filmfestival in 2007, en kreeg toen de eerste ster in de Walk of Fame op de Zeedijk. De zanger maakt al een halve eeuw muziek: liedjes als "O la la la c'est magnifique" en "Les yeux de ma mère" zijn intussen nationaal erfgoed geworden.

