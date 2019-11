Arno krijgt op donderdag 6 februari een Lifetime Achievement Award op de dertiende editie van de Music Industry Awards. Deze onderscheiding neemt hij tijdens de liveshow in ontvangst voor zijn muzikale carrière, aldus de VRT in een persbericht.

De zanger van klassiekers als "Vive ma liberté", "Les yeux de ma mère" en "Oh la la la" is enorm vereerd met de MIA Lifetime Achievement Award. Het was al een rijkgevuld jaar voor hem, met onder meer zijn zeventigste verjaardag, de verjaardagsconcerten en een goed ontvangen nieuw album. In januari 2020 brengt hij de releaseconcerten van Santeboutique, zijn dertiende soloalbum. In mei volgt er nog een clubtour door België.