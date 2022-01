Arno: "Misschien wel mijn laatste concert"

Arno is 72, vecht tegen pancreaskanker, en trad voor het eerst na bijna 2 jaar nog eens op. Het was niet de Arno zoals we hem kennen op het podium, hij zat op een stoel en had het soms zichtbaar moeilijk, maar hij put nog altijd kracht uit z’n grote liefde: de muziek. (lees verder onder de foto)

"Ik leef vandaag, misschien is het wel mijn laatste concert dat ik doe. Maar ik zeg altijd: always look at the bright side of life. Ik ben met mijn kont in de boter gevallen he. Ik heb overal gespeeld, in de States, in Vietnam, in Scandinavië. Ik heb de wereld gezien dankzij de muziek. En ook die adrenaline, ze heeft mij nog nooit bedrogen. En dat geeft me kracht.”