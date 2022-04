Arno op 1 in de Radio 1 Classics 1000

Zanger Arno Hintjes staat met 'Les Yeux de Ma Mère' helemaal bovenaan de lijst van de hitlijst 'Radio 1 Classis 1000'. De nummer één werd op paaszaterdag bekend gemaakt na twee weken 'the all time favourites' van de luisteraars te overlopen.

Sinds vrijdagochtend kon er gestemd worden op de twintig nummers die na de eerste stemronde bovenaan de lijst stonden. ‘Les Yeux de Ma Mère’ kwam op één terecht gevolgd naar 'Wish You Were Here' van Pink Floyd dat vorig jaar 'Stairway to Heaven' voor het eerst van de troon stootte. Martha’ van Tom Waits eindigt op plaats drie.

In de top 10 staat geen enkele andere Belgische muziekgroep. Arno lijdt al een tijdje aan pancreaskanker maar trad onlangs nog op in het Kursaal van zijn thuisstad Oostende, waar hij ook ereburger is.