Arno op audiëntie bij koning Filip

Deze middag werd Arno ontvangen door koning Filip op het Koninklijk Paleis. De zanger is al een hele tijd ziek en werkt een reeks concerten af in Brussel en Oostende.

De audiëntie vond plaats vlak voordat Arno een optreden geeft in de Ancienne Belgique. Ook in zijn geboortestad Oostende trad Arno zaterdag op in een nokvol Kursaal. De zanger vecht tegen pancreaskanker, nu vrijdag speelt hij opnieuw in het Kursaal van Oostende.

