De 45ste editie van de Paulusfeesten wordt een feesteditie. De stad geeft via Toerisme Oostende vzw extra steun aan het stadsfestival in haar feestjaar.

Voor deze feesteditie is er bewust gekozen om de extra bijdrage (naast de jaarlijkse steun) om te zetten in een concert. "We maken onze extra bijdrage onmiddellijk tastbaar met een concert van Arno, een Oostendse klepper en een ideale afsluiter van het stadsfestival," zegt burgemeester Johan Vande Lanotte."