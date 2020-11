Arno siert gevel van Oostendse stadhuis

Op het stadhuis in Oostende is een nieuw werk voorgesteld van het kunstenfestival The Crystal Ship.

Een van de gevels werd volledig geschilderd met een beeld van de Oostendse zanger Arno. De Britse kunstenares Helen Bur maakte het werk. Bij de voorstelling was ook Arno zelf aanwezig. (Lees verder onder de foto)

“Om de indrukwekkende carrière van onze ereburger Arno in de kijker te zetten, krijgt hij een mooie plaats op het stadhuis. Het is een man waar veel Oostendenaars trots naar verwijzen als “hun” Arno. Naast zijn ongelofelijk talent is hij vooral ook een artiest die nooit opgeeft en zichzelf opnieuw blijft uitvinden. Zo maakt hij nog dagelijks nieuwe muziek, waaronder onlangs een fantastische nummer over Ensor. Hij is een inspiratiebron voor velen, iemand om naar op te kijken.”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Het kunstenfestival The Crystal Ship vindt jaarlijks plaats in Oostende. Internationale en nationale artiesten maken kunstinstallaties en muurschilderingen met de stad als canvas. Intussen zijn er al 62 grote muurschilderingen en een honderdtal kleinere werkjes. Samen vormen ze een kunstenparcours die je gratis kan verkennen.