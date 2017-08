De 45ste editie van de Paulusfeesten in Oostende is gisteravond afgesloten in schoonheid.

Duizenden mensen waren samengekomen op het bomvolle Sint-Petrus & Paulusplein voor het optreden van Arno. De Oostendenaar, 68 intussen, bracht de massa in vervoering met enkele van zijn grootste hits waaronder "Oh la la la" en "Les filles du bord de mer". De Paulusfeesten hadden dit jaar te kampen met vrij wisselvallig weer. Vooral de eerste avond gooiden de weergoden roet in het eten. Maar voor de rest zat de sfeer er wel goed in en werden de optredens gesmaakt.