Arno toont Oostendse Opex-wijk in nieuwe videoclip

Van de nieuwe single 'La Verité' van de overleden zanger Arno is de videoclip gelanceerd. Daarin speelt de Opex-wijk in Oostende een prominente rol.

"De videoclip van 'La Vérité' leidt Arno's nieuwe album in aan de hand van beelden gedraaid in Opex, de wijk in Oostende waar Arno zijn jeugd doorbracht, en die ook zijn naam gaf aan dit nieuwste album", zegt de platenfirma PIAS.

De clip is geregisseerd door Danny Willems, fotograaf en trouwe compagnon de route van Arno.

Volkswijk

"Ingebed tussen de haven, de wilde duinen en het hinterland ligt Opex, een woonwijk in het oosten van Oostende", vertelt Danny Willems.

"In de straten van Opex, ook wel de ‘vuurtorenbuurt’ genoemd, liggen de wortels van Arno's identiteit - hier zijn zijn ouders opgegroeid en hadden zijn grootouders van moederskant een goed te doen volkscafé. Ze noemden het café 'Bij (op) Lulu', naar hun oudste dochter, Arno's moeder. Op een goede dag kon je Arno's grootvader zien kaarten met zijn vrienden of zijn grootmoeder zien zingen.

Wat vroeger een dynamische volkswijk was, verbonden met de haven van Oostende, is nu een rustige wijk geworden. De vele visserijen en lawaaierige scheepswerven zijn verdwenen. Ze zijn vervangen door luxueuze appartementsgebouwen en de vissershaven zal binnenkort worden omgetoverd tot een luxueuze jachthaven."

"Opex", de laatste plaat van Arno, komt postuum uit op 30 september.