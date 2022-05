Op het Westerstaketsel in Oostende hadden de fans zich in groten getale verzameld om Arno vaarwel te zeggen. Rond half vier passeerde de vissersboot ‘Albatros’ met Arno’s dichtste familie en vrienden er onder luid applaus en verliet Arno definitief zijn geliefkoosde stad. In intieme kring vindt in open water een afscheidsceremonie plaats en worden zijn assen toevertrouwd aan de zee.

