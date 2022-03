Arno hoopt dat de nieuwe plaat tegen de zomer klaar zal zijn. Veel geeft hij nog niet prijs over het nieuwe album. Wel dat er een nummer opstaat dat hij schreef voor de Franse zangeres Mireille Mathieu. Zelf optreden zit er momenteel niet in voor Arno. Het voorlopig laatste optreden van zijn mini-tournee is afgelast.

