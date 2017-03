Arrest over eerste fase schadevergoeding L&H

In de burgerlijke afhandeling van de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H) is er donderdag uitspraak over de eerste fase van de schadevergoedingen.

Dat bevestigt persrechter van het Gentse hof van beroep Martin Minnaert. Het spraaktechnologiebedrijf ging vijftien jaar geleden failliet na een fraudeschandaal. Het hof van beroep in Gent veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Wie krijgt van wie?

Het hof van beroep kon pas in 2014 overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maken nog aanspraak op een schadevergoeding, waarvan 2.733 gedupeerden zonder advocaat. De pleidooien voor de eerste fase werden december vorig jaar afgerond. Daarin wordt uitgemaakt "wie van wie op basis van wat" schadevergoeding kan eisen, aldus het Gentse hof van beroep. De burgerlijke partijen hopen vooral op een veroordeling van bedrijfsrevisor KPMG. Het bedrijf werd strafrechtelijk vrijgesproken maar één van hun medewerkers werd wel veroordeeld tot een geldboete. Het hof is klaar met het arrest en zal donderdag uitspraak doen, zegt persrechter Minnaert. Pas in de tweede fase wordt de schadevergoeding becijferd, maar daar is nog geen kalender voor.