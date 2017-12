Arrestaties in grootschalige drughandel Westhoek

Er zijn vier mensen gearresteerd in een zaak van grootschalige drughandel in de Westhoek.

De arrestaties vonden plaats na huiszoekingen in Lo-Reninge, Diksmuide, De Panne en Kortemark. De bal ging aan het rollen toen de lokale recherche van de PZ Spoorkin eind oktober informatie kreeg van de collega’s uit PZ Arro Ieper. Toen rezen er vermoedens dat een inwoner uit Lo-Reninge op grote schaal softdrugs zou verhandelen in de regio van Poperinge, Veurne en Diksmuide.

Doorverkoop

Een 28-jarige man uit Lo-Reninge wordt ervan verdacht een belangrijke rol te spelen in de handel van meerdere kilo’s cannabis per maand. De onderzoeksrechter in Veurne hield de man aan. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis, voerde de lokale recherche van PZ Spoorkin verder onderzoek naar bijkomende drugdealers die de cannabis uit Lo-Reninge aan de eindgebruikers verkochten. Via dit onderzoek kwamen drie bijkomende personen in beeld: V.K. (29 jaar) uit Diksmuide, V.D. (30 jaar) uit Kortemark en B.L. (18 jaar) uit De Panne. De onderzoeksrechter plaatste V.K. uit Diksmuide onder aanhouding en de raadkamer te Veurne bevestigde ook de verdere aanhouding van de verdachte uit Lo-Reninge.