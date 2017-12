Arrestaties na vondst verminkt lijk in koffer

De patrouille hield omstreeks 2 uur een wagen tegen in de Spermaliestraat, in de buurt van de Slijpebrug. De drie inzittenden gedroegen zich verdacht. Daarom controleerden de agenten het hele voertuig.In de koffer vonden ze een lijk met heel zware verwondingen aan de hals. De drie inzittenden werden daarop opgepakt.

Het parket onderzoekt of er een link is met wat er vannacht gebeurd is op camping Marva III, in de Steenovenstraat in Middelkerke. Daar zouden bloedsporen gevonden zijn in een caravan. Parket en politie zijn alleszins ook daar een onderzoek gestart.

In het dossier zijn verschillende arrestaties gebeurd, het onderzoek loopt volop.