Artsen AZ Delta veroordeeld voor medische blunder

Bij een maagverkleining hebben ze een draad van maar liefst 63 centimeter achtergelaten in het lichaam van een vrouw. Drie jaar na de operatie heeft de man van het slachtoffer de draad kunnen uitrekken. Maar er bleek ook een spiraaldraad rond haar hart te zitten. Die hebben ze in Leuven voor een deel kunnen uithalen. Een medische blunder dus, waarvoor de dame klacht indiende tegen vier artsen van het AZ Delta. Twee daarvan zijn nu, bijna 16 jaar later, veroordeeld en moeten een schadevergoeding betalen.