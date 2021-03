Artsen: "Korte harde lockdown nodig, anders keren we tij niet"

Enkel op die manier kunnen we een einde maken aan de verontrustende cijfers luidt het. Ook huisarts Alexander Seurinck uit Heule, die de voorzitter is van de huisartsenkring in Zuid-West-Vlaanderen, is het daarmee eens. "Een korte maar verregaande lockdown is nodig", zegt hij. "Anders zullen we blijven aanmodderen". Intussen verzuipen de huisartsen in het werk.

Ons land noteert intussen opnieuw 4.000 besmettingen met het coronavirus per dag. Vorige week waren er drie dagen met meer dan 5.000 besmettingen. Op de afdelingen intensieve zorgen liggen weer veel COVID-patiënten.

