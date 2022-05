Artsen willen werk maken van fusie ziekenhuizen Brugge

De artsen van het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas in Brugge dringen aan op een fusie van beide ziekenhuizen. Ze stuurden hierover een brief naar de raden van bestuur van beide ziekenhuizen.

Op 12 december 2019 engageerden de twee Brugse ziekenhuizen zich om de krachten te bundelen. Ze werken nauw samen via verschillende associaties om zowel de lokale, regionale als extra-regionale zorg optimaal te kunnen aanbieden. Nu is het tijd om werk te maken van een echte fusie, vinden de artsen. Ze zullen een gemeenschappelijk bestuursorgaan oprichten en een stappenplan opstellen.

Een fusie van de Brugse ziekenhuizen biedt volgens de artsen belangrijke voordelen voor zowel de patiënten, de huisartsen, de ziekenhuizen als de maatschappij.

In verschillende centrumsteden in Vlaanderen hebben de ziekenhuizen de stap gezet naar fusie en schaalvergroting. Ook in West-Vlaanderen is dat zo, onder andere AZ Delta in Roeselare en AZ Groeninge in Kortrijk. Ook Oostende bereidt een fusie voor van de twee ziekenhuizen. En dus mag Brugge niet achterblijven, vinden de artsen.