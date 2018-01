Asbest en begraven kadavers: eigenaar Aviflora voor rechter

De voormalige eigenaar van het failliete familiepark Aviflora in Ingelmunster moest zich maandag in Kortrijk verantwoorden voor allerhande afval dat in de grond begraven was. Het gaat om kadavers van dieren, een grote glijbaan en zelfs asbestplaten.

De vijftiger ontkent het afval te hebben begraven of daartoe opdracht te hebben gegeven.

Kadavers en asbest

In 2014 werd aan de achterkant van het familiepark een grote hoop afval opgegraven. Er werden autobanden, kadavers van dieren, asbesthoudende platen en grote stukken van een polyester glijbaan opgegraven. De grote gele glijbaan werd overgekocht van de voormalige Meli. Het ijzer werd losgemaakt en verkocht aan een schroothandelaar. De grote polyester restanten vonden een schuilplaats in de grond.

Het ingraven van afval is uiteraard in strijd met de milieuwetgeving. De openbare aanklager haalde echter ook nog andere problemen aan. "Het zou hem redelijk wat geld gekost hebben om het afval op een rechtmatige manier te laten verwijderen. Op deze manier is er sprake van concurrentievervalsing met andere familieparken. Dat er ook asbest in de grond zat, heeft uiteraard ook een grote maatschappelijke impact."

"Acht maanden cel"

Voor de eigenaar dreigt acht maanden cel en een boete van 15.000 euro. Zelf ontkent hij met klem dat hij het afval begroef of liet begraven. Wel gaf hij naar eigen zeggen een aantal mensen de opdracht het afval op te ruimen, terwijl enkele dagen op vakantie was. Bij zijn thuiskomst was het afval verdwenen.

"We gaan niet beweren dat het nooit eens is gebeurd dat een kleine parkiet na zijn dood in de vuilnisbak verdween, maar dat is ook alles", stelt zijn advocaat. "In 2000 heeft mijn cliënt het park overgenomen en terug opgewaardeerd. Technisch was hij niet zo sterk, dus hij liet zich bijstaan door een werknemer, die zijn rechterhand werd."

Die werknemer diende uiteindelijk een klacht in. Hij kon perfect beschrijven wat, waar en hoe diep begraven werd. Hij stelt zich burgerlijke partij, maar volgens de verdediging is het net hij die het afval begroef of liet begraven. De ex-werknemer is namelijk zelf behendig met een grote graafmachine.

De verklaringen tegen de voormalige eigenaar zijn volgens de verdediging van personen die een rekening te vereffenen hadden met hem. "Mensen die het wel goed meende, zijn niet verhoord in mijn dossier", aldus de uitbater zelf. "Ik heb altijd mijn best gedaan en gevochten voor Aviflora. Deze mensen moesten mij hebben en ze zijn erin geslaagd." De beklaagde vermoedt dat de ex-werknemer klacht indiende omdat hij een affaire had met diens vrouw.

Vonnis op 5 februari.