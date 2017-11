De opruiming van asbest op de werf van het nieuwe politiegebouw in Kortrijk zal de politiezone Vlas 1,6 miljoen extra kosten.

Daarvoor gaat de politiezone een lening aan. In de vroegere schoolgebouwen werden asbestplaten gevonden. Er is eerst gekeken of Howest als verkoper kon mee opdraaien voor de kosten van de sanering, maar dat gebeurt dus niet. Volgend najaar moet het nieuwe politiecommissariaat klaar zijn.