Asbest vertraagt bouwplannen politie

Eind februari 2017 verliet Howest definitief de gebouwen en begin maart is men begonnen aan de ontmanteling en afbraak van het huidige hogeschoolgebouw. Sindsdien werd een gebouw met twee auditoria succesvol ontmanteld en afgebroken. Vorige week is men begonnen aan de afbraak van het oude bibliotheekgebouw.

Tijdens deze werken is men gestoten op asbestplaten waarvan men niet kon weten dat ze in het gebouw aanwezig waren. Om geen enkel risico te nemen voor de omgeving en personen worden de afbraakwerken in de zones waar bijkomende asbestplaten werden aangetroffen tijdelijk stilgelegd. Een gespecialiseerde en erkende firma zal de asbest later komen verwijderen

Er is geen enkel gevaar, noch voor de scholen, noch voor de omwonenden, noch voor de omgeving, zegt de politie.