Asbest voortaan in speciale zak naar containerparken IVVO

Elk gezin mag nu ook 1.000 kg asbest gratis naar het containerpark brengen terwijl dat vroeger maar 200 kg was.

Alle asbest moet met de grootste zorg worden behandeld want de kleinste asbestvezels kunnen op termijn zorgen voor longvlieskanker. Golfplaten en ander afbraakmateriaal met asbest moeten daarom in een afsluitbare asbestzak en zo naar het containerpark. Wie de klus uitvoert, zorgt ook best voor beschermende kledij. IVVO zet daar nu volop op in.

Valentijn Despeghel, voorzitter IVVO: "Wij gaan alle gemeenten gratis pakketten aanbieden met beschermingskledij en zakken om de asbest in te stoppen. We geven ook instructies hoe alles veilig kan verlopen. We hopen zo een omslag te maken en de mensen bewust te maken rond de gevaren van asbest."

Een overgangsperiode van 3 maanden wordt voorzien om iedereen tijdig te informeren. Vanaf 1 april 2020 zal asbesthoudend afval enkel nog in de aangeboden zakken of ingepakt in eigen doorzichtige wikkelfolie mogen aangeleverd worden op de recyclageparken.