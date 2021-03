Asbest vrijgekomen na hevige brand in Lo

Bij de hevige brand in een schrijnwerkersbedrijf in Lo is gisterenavond asbest vrijgekomen. Dat laat de brandweer weten.

Wie stukjes asbesthoudend materiaal in de omgeving aantreft, kan contact opnemen met het algemeen telefoonnummer: 058 28 80 20. "Laat de stukjes liggen en voorkom dat kinderen ermee gaan spelen", aldus de brandweer.

Tientallen woningen zijn getroffen, kinderen mogen er niet in de tuin spelen. Huisdieren moeten binnen blijven en groenten uit de tuin moeten gewassen worden.

Omwille van de hevige rookontwikkeling werd via sociale media en het alarmeringssyteem BE-Alert ook een oproep gelanceerd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. Ondertussen is de brand geblust en is de meeste rookontwikkeling verdwenen. De brandweer roept op om de woningen in de buurt goed te verluchten. Indien u toch nog een verdachte geur zou opmerken, moeten ramen en deuren weer gesloten worden.

Ondertussen ligt de productie in het bedrijf volledig stil, 20 man is daardoor werkloos.

