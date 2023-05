Asielcentrum Jabbeke blijft jaar langer open: 'Nood is hoog'

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in Jabbeke blijft langer open dan voorzien. Normaal zou het nu, na een half jaar, dichtgaan, maar de nood blijft hoog. De nieuwe sluitingsdatum is eind maart volgend jaar.

Op 15 december 2022 zijn de eerste twintig mensen aangekomen in het opvangcentrum. Mensen uit onder meer Eritrea, Afghanistan, Turkije en Moldavië. Nu verblijven er intussen al 130 mensen, vooral kwetsbare gezinnen en alleenstaande vrouwen.

Extra personeel

Ze blijven tot zo'n 9 weken in de noodopvang, daarna verhuizen ze naar een structurele opvangplaats, in bijvoorbeeld Sijsele of Langemark-Poelkapelle. Nu het centrum in Jabbeke langer open blijft, is het volop op zoek naar extra personeel.

Vrijwilligers

Aanvankelijk was burgemeester Frank Casteleyn geen voorstander van een humanitair opvangcentrum in zijn gemeente. Ook enkele buurtbewoners stonden er niet voor te springen.

Maar nu lijkt alles goed en rustig te verlopen. Ook enkele inwoners van Jabbeke springen bij als vrijwilliger.

