Asielcentrum Koksijde gaat weer open, burgemeester protesteert in open brief

Het asielcentrum moet opnieuw open en dat is niet naar de zin van burgemeester Marc Vanden Bussche. Hij vreest dat er tussen de mensen zonder papieren extremisten kunnen zitten en hij is ook bang voor nieuwe coronavarianten. Vanaf maandag kunnen de eerste mensen zonder papieren al arriveren in Koksijde. Vanden Bussche, op vakantie in Frankrijk, schrijft een open brief en spreekt over een dictaat vanuit Brussel.

'Groot is hierover mijn verontwaardiging want in 2020 werd mij verzekerd dat Koksijde meer dan haar fair share had gedaan en enkel nog zou fungeren als buffercentrum om bij extreme nood terug heropend te worden. Niets is minder waar. Het centrum wordt opnieuw geopend als volwaardig asielcentrum en dit terwijl de randvoorwaarden en de actuele situatie nog problematischer zijn dan de vorige keer. Men zal immers 300 asielzoekers waarvan minstens 30 niet-begeleide minderjarigen in ons centrum onderbrengen. Dit vereist meer begeleiding en nog meer security. Bovendien is de problematiek van transmigratie op ons grondgebied nog ernstiger geworden nu de transmigranten steeds vaker vanop ons strand met bootjes de oversteek willen maken naar Groot-Brittannië', schrijft Marc Vanden Bussche.

De heropening zal volgens de burgemeester zwaar wegen op het politiekorps. En hij vreest ook voor extremisten. 'We moeten altijd rekening houden dat er daar enkele geradicaliseerden tussen zitten. Ik moet daar geen tekening bij maken. Het is heel moeilijk om te achterhalen wat de voorgeschiedenis is. Dat in kaart brengen vergt veel expertise.'

Corona

Naast de problemen rond transmigratie en niet-begeleide minderjarigen wil de burgemeester ook de corona-situatie niet uit het oog verliezen. Koksijde is de oudste gemeente van Vlaanderen met bijna 90% volledig gevaccineerden. 'Door de komst van 300 asielzoekers die niet zijn gevaccineerd, wordt onze oudere bevolking aan een nodeloos risico blootgesteld, vooral van nieuwe varianten.'

Volgende week maandag is er al een ontmoeting gepland met staatssecretaris Sammy Mahdi. De burgemeester hoopt hem op andere gedachten te kunnen brengen. 'Samen met de korpschef verzet ik mij tegen de re-activatie van het asielcentrum omwille van veiligheidsredenen en gezondheidsredenen. Bovendien worden ook onze scholen hierdoor extra belast.'