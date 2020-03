Asielcentrum Koksijde preventief in lockdown

Het asielcentrum van Koksijde is preventief in lockdown. Met de lockdown wil de gemeente een mogelijke besmetting door het coronavirus voorkomen. Momenteel werd nog geen besmetting vastgesteld in het asielcentrum.

De lockdown houdt in dat niemand van de bewoners het centrum nog in of uit mag, uitgezonderd personeel. Enkel in dringende of noodzakelijke situaties mogen bewoners het centrum verlaten. Het schepencollege vraagt aan Fedasil om in te staan voor het uitvoeren van deze maatregel.

Momenteel telt het centrum 299 bewoners. Zij delen vaak kamers met 10 personen. "Dat creëert een reëel risico voor alle inwoners in het centrum, alsook een mogelijke problematische situatie voor de draagkracht van het referentiehospitaal in Veurne", klinkt het bij de gemeente. Volgens het lokaal bestuur werden eerder genomen maatregelen rond social distance niet voldoende opgevolgd.

"Niet fair"

Fedasil betreurt de eenzijdige beslissing van gemeente Koksijde om het asielcentrum in lockdown te plaatsen. Dat meldt Fedasil in een reactie aan Belga. "Het is niet fair dat inwoners opgesloten worden."

"Voor al onze bewoners gelden dezelfde strikte maatregelen op het vlak van preventie en hygiëne als voor de Belgische bevolking. De overgrote meerderheid van onze bewoners leeft die maatregelen ook strikt na", aldus woordvoerster Mieke Candaele. Indien er bewoners waren die de regels niet respecteerden, werden er gepaste maatregelen genomen. "Maar wij denken dat het niet fair is dat tientallen andere mannen, vrouwen en kinderen als gevolg hiervan de facto opgesloten worden."

Fedasil stelt constant in overleg te zijn met gezondheidsinstanties, provinciegouverneurs en burgemeesters. "We zijn steeds bereid om in gezamenlijk overleg te bekijken hoe de maatregelen kunnen worden gehandhaafd."