Asielcentrum Poelkapelle krijgt klaaskoeken van anonieme weldoener

"Lever vrijdag 300 klaaskoeken bij het opvangcentrum voor asielzoekers in Poelkapelle." Dat is de opdracht die een bakker uit Staden net voor Sinterklaas kreeg via een anoniem telefoontje.

Het is Geert Moerkerke zelf, bakker en eerste schepen (Open VLD) uit Staden, die vorige week het anoniem telefoontje kreeg. "Iemand vroeg me om vrijdag (eergisteren, nvdr.) 300 klaaskoeken te leveren bij Fedasil in Poelkapelle", vertelt hij aan HLN. "De dag nadien stond het bedrag voor die koeken al op mijn rekening, dus ik heb die ook gebakken."

Vrijdagavond trok Geert dan ook naar het opvangcentrum voor asielzoekers om de bestelling af te leveren. "Daar reageerden ze verrast en enthousiast. De asielzoekers waren gelukkig en dankbaar", aldus Geert Moerkerke.

Ook Fedasil was erg te spreken over het initiatief. Op Facebook deed het federaal agentschap het verhaal. "De bakker dacht dat het om een grapje ging. Niets was minder waar. Het geld werd gestort, en de bakker deed wat van hem werd gevraagd. Dank u wel gulle schenker! Dank u wel lieve bakker!", staat te lezen.