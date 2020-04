Asielcentrum Sijsele open onder strikte voorwaarden

In de eerste week vangen ze 45 asielzoekers op. Het Rode Kruis zal daar in opdracht van Fedasil een noodopvangcentrum met maximum 300 asielzoekers uitbaten. De stad had aangedrongen op uitstel door de coronacrisis, maar voor Fedasil is dat niet haalbaar.

Het centrum in Sijsele komt er omdat het eerste contactcentrum, het Klein Kasteeltje in Brussel werd gesloten bij de start van de corona-crisis. Daardoor is er extra opvangcapaciteit nodig. Vanaf maandag zullen verspreid over drie dagen telkens 15 asielzoekers naar Sijsele komen. Met het Rode Kruis werd overeengekomen dat voor de duur van de corona-crisis alle bewoners medisch getest zullen worden en dat niemand de deur uit mag behalve voor een essentiële verplaatsing.