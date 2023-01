De stad Damme is blij dat ze nu eindelijk verder kunnen met hun plannen voor de voormalige legerkazerne in Sijsele. Tegen eind dit jaar moeten alle 464 asielzoekers die er nu verblijven weg zijn. Het Rode Kruis dat het opvangcentrum runt in opdracht van Fedasil, zoekt voor de vijftig werknemers een job in een opvangcentrum in de buurt.

