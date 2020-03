Asielzoekers helpen landbouwers uit de nood

Hun hulp is meer dan welkom, want de landbouwsector kampt door de coronacrisis met een groot gebrek aan seizoensarbeiders, en er vallen ook veel mensen uit door ziekte. En corona of niet, het werk op het veld gaat natuurlijk gewoon door.

Voor iedereen wat wennen

Christine Bogaert uit Koekelare bijvoorbeeld krijgt de hulp van vier asielzoekers bij het oogsten van de lenteprei. Ze gaat ze ’s morgens halen, en brengt ze ’s avonds weer terug naar het asielcentrum. Het is voor iedereen wat wennen, maar de samenwerking verloopt vlot. "Het zijn goede mensen en wij zijn tevreden. Een van hen spreekt al een beetje Nederlands, handig want ik ken geen Engels of een andere taal." Student Ihab Kaware uit Palestina is blij dat hij kan helpen. Voor hem is het een manier om iets terug te doen. "Ik werk hier graag, ik ben de ‘omhelzing’ van België niet vergeten."