Asielzoekers Sadeq en Abdul goed ingeburgerd

Vier jaar geleden heeft Fedasil in volle asielcrisis al eens asielzoekers opgevangen in jeugdverblijfscentrum Horizon in Bredene.

Na een viertal maanden moesten ze verhuizen naar een opvangcentrum in Limburg. Maar sommigen zoals Sadeq en Abdul uit Afghanistan keerden terug naar de kust. Ze spreken ondertussen goed Nederlands en hebben een job.​ Sadeq is vast in dienst bij het jeugdverblijfscentrum Horizon. Hij heeft er een job als keukenhulp, maar hij droomt ervan om vertaler te worden.​ Abdul werkte in een pitabar in de buurt en hoopt dat hij binnenkort bij Sunparcs aan de slag kan. ​

Zowel Sadeq als zijn landgenoot Abdul hebben heel veel steun gehad aan een 40-tal vrijwilligers. Zij organiseerden taallessen, sport en andere activiteiten in Bredene.

