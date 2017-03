Aspe en Van In aan de Omer in Bellegem

Samen met acteur Herbert Flack kreeg hij er een bierdegustatie. In de laatste boeken is het personage Pieter Van In verzot op Omer, net als Pieter Aspe. De Brugse commissaris was jarenlang de bekendste Duveldrinker van het land. Maar het hoofdpersonage in de thrillers kiest nu voor een ander pittig blondje.

Pieter Aspe trekt intussen een streep onder zijn thrillerreeks rond commissaris Pieter Van In. Nummer 40: Argus, verschijnt in oktober en is de afsluiter van de succesreeks. Na de dood van zijn vrouw neemt Aspe trouwens de draad weer op. Op 1 april (geen aprilvis n.v.d.r.) komt Blankenberge Blues uit, een krankzinnig verhaal over een potvis die aanspoelt in Blankenberge. En in maart start de West-Vlaamse tournee van het theaterstuk ASPE2 met Herbert Flack als Pieter Van In.