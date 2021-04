22 jaar cel, dat is het verdict van de jury op het assisenproces voor Pol M, de man van 46 uit Oekene die in 2019 zijn vrouw doodsloeg met een ijzeren staaf. De familie kan zich vinden in de strafmaat.

De verdediging had 16 jaar gevraagd. Advocaat Tim De Vogelaere: "Op zich is het een zware straf. Maar voor mijn client gaat het om meer dan de straf. Het feit dat het proces publiek werd gevoerd. Dat hij kon praten tegen zijn ex-schoonfamilie. Tegen alle nabestaanden van Ellen. Dat had voor hem een grote impact. Mijn cliënt is tevreden dat de familie van Ellen een gevoel van opluchting kon vinden in dit proces."

BEKIJK OOK: