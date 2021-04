Assisen: 22 jaar cel voor moord op echtgenote

In Brugge is Pol M. (46) veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar voor de moord op zijn echtgenote Ellen D. (37). Dat heeft het Hof Van Assisen en de volksjury daarnet beslist. Ook het Openbaar Ministerie had 22 jaar cel gevraagd.

De beschuldigde bracht het slachtoffer in hun woning in Roeselare met een ijzeren staaf om het leven. De verdediging had niet betwist dat M. met voorbedachten rade handelde.

Op 8 september 2019 werd de politie kort na de middag verwittigd door een vriend. De toen 12-jarige zoon van het koppel had immers laten weten dat zijn vader versuft door de tuin strompelde. Het levenloze lichaam van Ellen werd aangetroffen in de slaapkamer, maar M. beweerde zich de fatale slagen niet te herinneren.

(lees verder onder de foto)

"Ik heb me zo kwaad gemaakt en ben als een wilde tekeergegaan", klonk het donderdagochtend. Na de feiten probeerde Mistiaen zich in zijn 'mancave' met medicatie en de rook van de barbecue van het leven te beroven. Het onderzoek wees snel uit dat er al langer een haar in de boter zat bij het gezin uit Oekene, deelgemeente van Roeselare.

Ellen D. had al enkele maanden opnieuw intens contact met haar jeugdliefde. Enkele dagen voor haar dood had ze bovendien aangegeven dat ze een einde wilde maken aan het huwelijk. De kwestie zou die bewuste zondag besproken worden. Na een etentje had de beschuldigde naar eigen zeggen in de nacht van de feiten wel nog seksuele betrekkingen met het slachtoffer.

BEKIJK OOK: