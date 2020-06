Assisen: 24 jaar cel voor Emmanuël V.

De beschuldigde bracht Miriam Van Poel (68) op 13 oktober 2017 op haar tweede verblijf in Middelkerke met messteken om het leven. Het OM had 25 jaar opsluiting gevorderd.

De Middelkerkenaar werd donderdagavond al schuldig bevonden aan doodslag op zijn partner Miriam Van Poel (68) op 13 oktober 2017.

In het requisitoir over de strafmaat werd opnieuw verwezen naar de ernst van de feiten. De procureur-generaal benadrukte onder andere de vijf messteken waarmee V. zijn partner van het leven beroofde. "De zinloosheid van zijn geweld is zeker en vast een element dat in rekening moet worden gebracht." Ook zijn houding na de fatale messteken werd gehekeld. "Het vanzelfsprekend gemak waarmee hij nog dacht aan het meenemen van zijn pillendozen en de gsm van Miriam."

Caroline Verschuere wees de juryleden ook op het gebrek aan schuldbesef bij de beschuldigde. Pas in zijn laatste woord drukte hij donderdag dan toch zijn spijt uit. "Theatraal, gekunsteld en totaal ongeloofwaardig. In een ultieme poging om een beetje strafvermindering te krijgen."

Geregeld geweld

Op het proces bleek dat Emmanuël V. ook tegen zijn vorige partners geregeld geweld gebruikte. Volgens de gerechtspsychiaters mag hij door zijn narcistische persoonlijkheid zelfs nooit nog met een vrouw samenleven. Ook in zijn beperkt gerechtelijk verleden ziet het OM geen verzachtende omstandigheid. "Zelfs het doodrijden van een man met 2,7 promille in zijn bloed kon hem er niet van overtuigen van te stoppen met drinken. Nooit heeft hij lessen getrokken uit die fatale afloop." Bovendien werd opgemerkt dat hij lang onder de radar bleef, omdat zijn partners geen klacht durfden neerleggen.

"De maatschappij heeft er alle belang bij dat de beschuldigde voorgoed uit de samenleving wordt verwijderd", vervolgde Caroline Verschuere. "Wij allemaal hebben recht op een veilige samenleving, waarin men niet als weerloze vrouw in eigen huis wordt neergestoken door een harteloze narcist."

Ondanks een gebrek aan verzachtende omstandigheden vorderde de openbaar aanklager toch geen 30 jaar opsluiting. "Ik wil hem toch nog een allerlaatste kans bieden. In tegenstelling tot Miriam Van Poel heeft hij wel nog uitzicht op een toekomst."

Bekijk ook: