Assisen: 24,5 jaar cel voor Ramzes (48) voor doodslag

Het Openbaar Ministerie had 27 jaar cel gevraagd. Gisteravond laat heeft de jury hem schuldig bevonden aan doodslag op de Kortrijkzaan.

De 48-jarige Tsjetsjeen die in Izegem woont staat er terecht voor doodslag met voorbedachten rade maar hij blijft ontkennen dat hij zijn vriend en drugsdealer om het leven bracht. Hij bleef het het hele proces volhouden dat hij op het toilet zat toen zijn vriend en drugsdealer in zijn woning om het leven werd gebracht. Zijn advocaat Kris Vincke ging voor de vrijspraak, omdat er volgens hem geen harde bewijzen zijn dat Ramzes de dader is. “Mijn cliënt was aanwezig in de woning van het slachtoffer. Hij is een leugenaar, maar geen moordenaar.”

Zowel het openbaar ministerie als de advocaten van de burgerlijke partijen maken brandhout die uitleg, en vroegen de twaalf juryleden om Ramzes T. schuldig te verklaren.

Pascal Bauwens werd op 31 januari 2018 tussen 3 en 5 uur ‘s morgens om het leven gebracht in zijn woning op Kortrijk Walle, door drie harde klappen op het hoofd met een stomp voorwerp, wellicht een klauwhamer. Ramzes T. is na de feiten uit de woning weggevlucht, het levenloze lichaam van het slachtoffer is pas twee dagen later door zijn ouders – die in de woning ernaast wonen – teruggevonden.

Geen moord, wel doodslag

Ramzes T. staat terecht voor moord en diefstal van geld en drugs. De jury oordeelt uiteindelijk dat de Izegemnaar de feiten niet met voorbedachten rade heeft gepleegd. Wel doodslag maar geen moord dus. “Er is niet de minste twijfel dat het Ramzes Takaev zelf was die Pascal onverwoed neersloeg met een zwaar, stomp voorwerp”, klonk het uit monde van assisenvoorzitter Willem De Pauw, toen hij het arrest voorlas. “Er is echter geen aanwijzing dat hij de feiten met voorbedachten rade heeft gepleegd.”

De jury gelooft geen woord van het toiletverhaal van Ramzes T, en zijn uitleg dat er andere mannen de woning waren binnengedrongen en het het hoofd van Pascal Bauwens hebben ingeslagen. Er zijn geen verweersporen op het lichaam van het slachtoffer teruggevonden. Ook hebben de ouders van het slachtoffer, die in de woning ernaast wonen, alleen het dichtslaan van de voordeur gehoord, terwijl de twee woningen nogal gehorig zijn door de dunnen scheidingsmuur.Ook de wisselende en tegenstrijdige verklaringen van Ramzes T., werkten niet in het voordeel van de jury. Eerder testte de man ook al negatief aan de leugendetector.

Naast de doodslag is Ramzes T. ook schuldig verklaard aan de diefstal van geld, drugs en een huissleutel.

Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel

‘Zeer goede beslissing gisterenavond’, zegt de procureur Tom Janssens vrijdagmorgen. De man is schuldig aan doodslag en nu is het aan de jury om een passende straf te bepalen.

‘Ik vorder een straf. Ik vraag niet de maximumstraf. Ik moet hier geen bloed zien hoor. Er is een vork tussen 20 en 30 jaar voor deze doodslag. Ik vraag een celstraf van 27 jaar voor alle feiten samen.’

‘Doodslag met het oogmerk om te doden’, dat wordt bestraft met een straf tussen de 20 en de 30 jaar. Maar er kunnen verzachtende omstandigheden zijn. Haal uw weegschaal boven en wik uw oordeel. Verzachtende omstandigheden zijn een gunstmaatregel. Beste jury, zijn er in deze zaak mogelijk verzachtende omstandigheden? De feiten zijn gruwelijk en in die feiten zie ik geen verzachtende omstandigheden.

Zijn er in de persoonlijkheid verzachtende omstandigheden? We kijken even naar het strafblad. In 2007 is hij al eens veroordeeld voor verdovende middelen en dan volgden nog een hele reeks feiten van vluchtmisdrijf, diefstal, wapenbezit en munitie en ook zijn rijbewijzen zijn al afgepakt. Let wel, het parket vervolgt niet altijd. Er zijn dus ook nog 28 andere politionele feiten.

In 2006 steelt hij ook een broek en een flesje parfum bijvoorbeeld. Hij wordt ook betrapt op het dragen van een zakmes en een hele reeks feiten van drugs. Samen met zijn zoon wordt hij ook nog eens gepakt voor diefstal. Hij is hier van 2005 in ons land en heeft al een hele reeks feiten op zijn kerfstok. Er zijn dus geen verzachtende omstandigheden in die zin. Maar je zou ook kunnen zeggen. Hij heeft toch gewerkt, maar mensen, dat weten we, ‘hij kan nogal vlot fantaseren’. Dan trok hij van de ene transportfirma naar de andere, maar daar liep hij ook vaak tegen de lamp omdat hij de rij- en rusttijden niet heeft gerespecteerd. Hij zat ook voortdurend aan de drugs en zo iemand geven we dan een tientonner in handen. Onder invloed van coke rondrijden? Professioneel vind ik dat onbegrijpelijk. Hij heeft gelukkig geen kinderen aangereden. Uiteindelijk moest hij ook stoppen met rijden omdat hij zijn rijbewijs kwijt was. De politierechter in Dendermonde oordeelde zelfs dat hij nooit meer met een voertuig mocht rijden. Dus ook professioneel vinden we niets om verzachtende omstandigheden in te roepen.

‘Zijn er verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon na de feiten. Dames en heren, hij heeft gepoogd om te ontsnappen. En ook dat kunnen we niet correct noemen. Maar wat mij het meest van alles stoort, is dat hij voortdurend ontkent. Er is geen sprake van berouw. Hij is emotieloos en hij heeft zo veel kansen gekregen. Nooit heeft hij gezegd dat het hem spijt en dat hij beseft dat hij mensen hun leven kapot gemaakt. Ook hier vinden we dus geen aanleiding om hem een verzachting en een kans te geven.

Denk ook nog eens aan het verslag van de psychiater. Hij is egoïstisch, een pathologische leugenaar. Hij toont geen affectie en is een psychopaat. Ook de dokter oordeelde over ‘een verhoogd risico op gewelddadig gedrag’. Hij vindt zelfs dat hij geen drugprobleem heeft. Hij wil zich ook niet laten behandelen en ziet niet in dat er een probleem is. Dus, dames en heren van de jury, ook hier geen verzachtende omstandigheden. Maar niemand heeft gezegd dat hij agressief is. Ik vertelde deze week aan mijn partner thuis. Mijn volgende partner zal een Tsjetsjeense zijn. Zij oordelen altijd dat hun vriend zo’n ‘braven’ is. Dat is toch gemakkelijk hoor. Zelfs toen hij haar eigen juwelen stal, heeft ze hem vergeven en uit de wind gezet. Ze heeft zelfs nog een auto gekocht voor onze vriend. Een auto van 22.000 euro en toch blijft ze zeggen dat het zo’n goede man is. Hij dacht dat hij met een bloemetje alles kon oplossen. Zelfs al was hij hele nachten weg. Daarom vraag ik om de man te bestraffen met 27 jaar' aldus Tom Janssens, openbaar aanklager in deze zaak.