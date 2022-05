Assisen: beelden tonen hoe D. zijn ex-vriendin overmeestert

In het fragment van ruim twaalf minuten is te zien en te horen hoe de beschuldigde zijn ex-vriendin en haar grootouders dwingt om aan tafel te gaan zitten. Sinds het vertonen van het filmpje zit Alexander Dean onophoudelijk te snikken.

Op 23 oktober 2017 werd in Sint-Amandsberg 3,5 uur lang een reconstructie gehouden van de moord op Jeroen Verstraete (39). De volgende dag toonde Alexander Dean zelfs vijf uur lang hoe hij zijn ex-vriendin Maïlys Descamps en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) in Moere om het leven had gebracht. "Hij werkte goed mee en heeft zeer gedetailleerd alles beschreven zoals het gebeurd was", aldus onderzoeksrechter Vandenberghe. Op het proces wil Dean echter niet meer spreken over de feiten.

In Sint-Amandsberg verstopte de beschuldigde zich op 24 juli al vroeg op het domein rond het kasteeltje van het slachtoffer. Toen Verstraete naar zijn werk vertrokken was, drong D. langs een raam de woning binnen. "Daarna begint hij te kamers te doorzoeken naar zaken die gelinkt zijn aan Maïlys", getuigde hoofdinspecteur Marnix Vandewalle. Dean ontdekte een modellencontract en bekeek op de laptop van Verstraete ook de inhoud van enkele externe harde schijven. Zo zag hij onder andere een topless foto van zijn ex-vriendin.

Pepperspray en een honkbalknuppel

Na zijn thuiskomst werd de hobbyfotograaf in de vooravond overmeesterd met behulp van pepperspray en een honkbalknuppel. Verstraete werd verplicht om zich uit te kleden en plaats te nemen in de zetel. Volgens Dean aten ze samen in de zetel nog zalm die hij had opgewarmd.

Op een bepaald moment zou hij aan zijn slachtoffer gevraagd hebben hoe hij wilde sterven. "Jeroen Verstraete stelt voor om zijn keel over te snijden, maar Dean is niet zeker of zijn dolk daar scherp genoeg voor is." Het slachtoffer mocht nog sigaretten roken en whisky drinken, waarna Dean hem uiteindelijk een messteek in het hart toebracht.

In de late namiddag van 25 juli trok Dean naar de woning van Maïlys en haar moeder in Moere. Met behulp van een ladder klom hij door haar slaapkamerraam naar binnen. De beschuldigde doorzocht haar kamer en bekeek chatgesprekken die ze via Messenger en via datingsite OKCupid had gevoerd. "Daaruit bleek dat ze met iemand had afgesproken de dag voordien en dat ze met iemand anders een hotel aan het zoeken was om af te spreken op 30 juli", aldus hoofdinspecteur Andy Dewulf.

"Er moeten hier geen drama's gebeuren"

Maïlys kwam kort na 20 uur thuis en besefte onmiddellijk dat er iemand in huis was. Via haar moeder, die op reis was, werden haar grootouders verwittigd. Het meisje bleef wachten in de struiken, maar begon ondertussen wel te filmen. "Anders heb ik weer geen bewijs", hoor je haar zeggen. Uiteindelijk ging ze samen met haar grootouders toch naar binnen. Op een bepaald moment was te zien hoe ze plots op Alexander D. stoten.

Na enkele minuten werd enkel het geluid nog opgenomen. Het is duidelijk dat Gery Cappon zich niet neerlegt bij de wensen van D.. "Je moet mijn kleindochter gerust laten. Er moeten hier geen drama's gebeuren", klonk het.

Toen de beschuldigde hen onder bedreiging van een luchtdrukpistool dwong om aan tafel te gaan zitten, probeerde Marie-José Vanleene de gemoederen vooral te bedaren. "Gery, je moet niet de held uithangen", zei ze. De oma van Maïlys wees D.r ook op dat hij zijn ex-vriendin toch ook nog steeds graag zag.

Vervolgens vertelde Alexander Dean aan zijn slachtoffers ook over de feiten op Jeroen Verstraete. "Na die acht uur waren we bijna vrienden", zei hij bijvoorbeeld. Het fragment stopte even later, omdat de maximale opslagcapaciteit van de gsm van Maïlys bereikt was. Op de reconstructie verklaarde Dean nog hoe hij een foto van het levenloze lichaam van de fotograaf toonde aan zijn ex-vriendin.

Tijdens de wedersamenstelling weigerde de beschuldigde op een vrouwelijke stand-in of op een pop te tonen hoe hij Maïlys met een steek in het hart om het leven bracht. Op een mannelijke stand-in of voor een lege stoel wilde hij het wel tonen. "Hij wou wel niet knielen tegenover een man, hij kon dat maar voor één iemand (Maïlys, red.)", aldus hoofdinspecteur Dewulf. D. zou toen nog gezegd hebben dat hij van haar hield en dat het hem speet.