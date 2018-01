Assisen: Diaken excuseert zich ... niet voor z'n daden

Excuses voor het vele nutteloze werk

De 'excuses' van de diaken kwamen net na de hele toelichting van de speurders. Poppe: ‘Ik heb altijd geprobeerd om actief en goed mee te werken aan uw onderzoek. Ik heb daarvoor alle middelen en alle gegevens uit mijn agenda’s aangewend. Ik wil mij excuseren voor het vele nutteloze werk dat dan toch niet heeft geresulteerd in een juistere lijst met namen van slachtoffers. Ik weet het niet meer. Mijn harde schijf is gewist...’

De beschuldigde kan zich enkel de details van de feiten op vier familieleden herinneren. In zijn eerste verhoor beweerde de diaken ook dat hij zich op geen enkele manier schuldig had gemaakt aan actieve, onwettige levensbeëindiging. Toen hij hoorde wat zijn psychiaters verklaard hadden, kwam hij daar onmiddellijk op terug.

In eerste instantie stelde Poppe een lijst op van 49 overlijdens waar hij de hand in zou hebben gehad. De beschuldigde legde in zijn tweede verhoor ook uitgebreide verklaringen af over de dood van vier familieleden.

Onduidelijkheid over aantal slachtoffers blijft

Tijdens de 65 verhoren gingen de speurders systematisch te werk. Eerst kreeg Poppe een foto van het slachtoffer voorgelegd, daarna zijn eigen agenda, het overlijdensattest en het medische dossier. In die verhoren bekende hij ook de moorden op Marguerite Blondeel en Irma Parmentier. "Toen hij hoorde dat de zoon van Blondeel aanwezig was bij het overlijden, kon hij besluiten dat hij daarmee niets te maken had." In hetzelfde verhoor kwam de diaken ook terug op zijn verklaringen over Irma Parmentier.

Over het precieze aantal slachtoffers blijft onduidelijkheid bestaan. Ivo Poppe sprak ooit over tientallen mensen, maar houdt het nu op hoogstens twintig. De verdediging probeerde alvast aan te tonen dat de oorspronkelijke lijst van de beschuldigde onmogelijk kon kloppen.

